Gigante Donne: Shiffrin vola e centra il 79° successo in carriera

A Semmering in Austria nel gigante bis di Coppa del Mondo trionfa l'americana Mikaela Shiffrin. La 27enne risulta impeccabile nella seconda manche dove è stata capace di recupera 22 centesimi di secondo alla Svizzera Lara Gut. A completare il podio Marta Bassino davanti all'altra italiana Federica Brignone. Con la 79esima vittoria in carriera la Shiffrin allunga ulteriormente in classifica generale dove ora vanta 305 punti di vantaggio su Sofia Goggia. Nella classifica di specialità la statunitense si trova a 40 lunghezze di ritardo da Marta Bassino. A soli 27 anni la Shiffrin comincia ad inserire la freccia. Il record di vittorie in carriera che appartiene a Lindsey Vonn è a sole 3 lunghezze. Il podio, rispetto al primo gigante, cambia solo nella seconda posizione occupata dalla Gut e non dalla Vlhova solo settima Niente da fare, dunque, per Lara Gut-Behrami, che dopo aver dominato la prima manche sulla “Panorama”, si arrende pagando 10 centesimi dal fenomeno americano. Appuntamento domani con il night event dello slalom con la prima manche prevista per le ore 15.30 con la seconda alle 18,30.