Gigante Saalbach: brilla Federica Brignone.

Sulla neve di Saalbach fanno festa Federica Brignone e Lara Gut. Le finali di Coppa del Mondo 2024 sono baciate dal sole, su un fondo più paludoso che ghiacciato. In queste condizioni è festa Italia con Federica Brignone che centra la vittoria numero 27 in carriera conquistando l'ultimo gigante della stagione. La valdostana era già al comando dopo la prima manche e ha dominato anche la seconda. L'azzurra vince con un 1''36 su Alice Robinson e 1''67 su Thea Louse Stjernesund. Fuori nella seconda manche Marta Bassino, undicesima Lara Colturi, che difende i colori dell'Albania. Nel giorno di festa di Brignone c'è anche la gioia di Lara Gut che vince matematicamente la Coppa assoluta succedendo nell'albo d'oro a Mikaela Shiffrin. La sciatrice svizzera ha già vinto anche la classifica di specialità dello slalom gigante e vede anche quelle di discesa e super G.

In campo maschile era in programma anche lo slalom speciale. Gara che ha visto il successo del norvegese Timon Haugan davanti all'austriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Strasser. Già assegnata la coppa generale a Marco Odermatt, che si è già preso anche quella di specialità nello slalom gigante, lo svizzero punta anche i successi di specialità in discesa e SuperG. Manuel Ferrer ha vinto invece quella dello slalom speciale.

