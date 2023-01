Gigante Schladming vince lo svizzero Meillard

Doppietta svizzera sulle nevi austriache. Il gigante di Schladming va al 26enne Loic Meillard in 2'18"77. Lo svizzero ha disputato una grande prima manche ed ha amministrato nella seconda rischiando il meno possibile. Per Meillard è la seconda vittoria in Coppa del Mondo, davanti al connazionale Caviezel staccato di 59 centesimi. Ne accusa 81 di ritardo l'austriaco Schwarz, capace di rimontare ben quattordici posizioni. Attenzione ad Alexander Steen Olsen, il norvegese classe 2001 si piazza al quarto posto, ma l'impressione è che ne sentiremo parlare. Delusione per l'altro norvegese, partito con i favori del pronostico, Henrik Kristoffersen: terzo dopo la prima manche, quinto nella seconda. Continua a restare molto lontana dal podio l'Italia. De Aliprandini e Della Vite hanno portato a termine una disastrosa prima manche e sono rimasti fuori dalla seconda, così a salvare la spedizione ci ha pensato Hannes Zingerle, partito con il pettorale 58 e autore di una ottima prima manche con la 26esima posizione, e di una seconda ancora migliore con un recupero fino alla quattordicesima piazza finale. Un altro azzurro si è qualificato alla seconda, Giovanni Borsotti che ha conquistato qualche punto mondiale con il diciottesimo piazzamento. L’assenza di Odermatt per un ginocchio malandato dopo la discesa di Kitzbuhel, ha portato Kilde ad avvicinalo in classifica generale con 993 punti contro i 1186 del leader. Sabato e domenica due supergiganti a Cortina d’Ampezzo. Con il primo che recupera quello non disputato a Garmisch.