SCI Gigante-spettacolo al Sestriere: Brignone e Vlhova d'oro, Shiffrin staccata di un centesimo In testa dopo la prima manche, l'azzurra non riesce a conservare i 17 centesimi di vantaggio sulla slovacca ma porta lo stesso a casa il secondo successo stagionale.

Gigante-spettacolo al Sestriere: Brignone e Vlhova d'oro, Shiffrin staccata di un centesimo.

Una poltrona per due al Sestriere: Federica Brignone vince la prova del gigante ex aequo con Petra Vlhova, che nella seconda manche riesce a rimontare i 17 centesimi di svantaggio sull'azzurra. E va a un soffio dall'oro pure Mikaela Shiffrin, costretta al terzo posto per un misero centesimo. Per Brignone si tratta del secondo successo stagionale in Coppa del Mondo.













I più letti della settimana: