EUROPEI GINNASTICA Ginnastica artistica, Italia d'argento agli Europei Le azzurre chiudono seconde nella gara a squadre di Zagabria. Oro alla Russia, bronzo alla Francia

Ginnastica artistica, Italia d'argento agli Europei.

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella gara a squadre degli Europei di ginnastica artistica femminile a Zagabria. Le azzurre Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio hanno chiuso con il punteggio di 151.796, cedendo il titolo continentale alla Russia, salita sul gradino più alto del podio. Terzo posto e medaglia di bronzo per la Francia.

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