Ginnastica: Camilla Rossi rappresenterà i colori biancazzurri alla World Cup a Sofia.

Per la Federazione Sammarinese Ginnastica riparte il circuito internazionale della World Cup targato FIG. Dal 12 al 14 aprile la delegazione composta dalla ginnasta Camilla Rossi, dall’allenatrice Lucia Castiglioni e dal presidente federale Fabrizio Castiglioni, in veste di Capo Delegazione, prenderanno parte alla World Cup 2024 a Sofia, in Bulgaria.

La competizione avrà inizio venerdì 12 aprile, giornata nella quale Camilla Rossi scenderà in pedana con cerchio e palla per proseguire sabato 13 aprile, quando si esibirà con clavette e nastro. La manifestazione terminerà domenica 14 aprile con le finali per attrezzo e un gala finale.

