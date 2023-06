GINNASTICA Ginnastica: presentati a Rimini europei di artistica 2024 Tecchi: 'Appuntamento a cui tanti paesi guardano con interesse'

Rimini aspetta gli europei di ritmica. Presentato ieri il 36° campionato europeo di ginnastica artistica maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° campionato europeo di ginnastica artistica femminile (1-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini.

"I campionati europei sono importantissimi perché qualificano alle Olimpiadi di Parigi - ha detto Tecchi, presidente della federginnastica - Sono un appuntamento a cui tutti i paesi guardano con estremo interesse. Io vorrei guardarli sereno perché significherebbe che ci siamo qualificati prima, ai mondiali di Anversa".

Poi un pensiero per l'Emilia Romagna definita una "terra che sa sempre risorgere" aggiungendo come "tutti cerchiamo di lavorare per porre rimedio alla catastrofe che ha colpito la Romagna, perché anche noi dobbiamo essere vicini a questa meravigliosa popolazione". L'appuntamento sarà dunque ad aprile a Rimini con il campo gara allestito in Fiera e che potrà ospitare oltre 4.000 spettatori. A Rimini arriveranno oltre 300 atleti in rappresentanza di circa 35 nazioni.

