Ginnastica Ritmica: brilla Sofia Raffaeli alla Coppa del Mondo.

Italia protagonista alla Coppa del Mondo di ginnastica in Romania con la marchigiana Sofia Raffaeli sul gradino più alto del podio nella gara di all around. Nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, l'atleta anconetana conferma il suo ottimo stato di forma in vista dei mondiali in Bulgaria in programma dal 14 al 18 settembre. L'atleta delle Fiamme Oro vanta il record di essere stata la prima italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai campionati europei e ai giochi mondiali. Sul podio la bulgara Stiliana Nikolova e l'israeliana Daria Atamanov.

