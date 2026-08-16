Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli è d'argento al cerchio ai Mondiali

Sofia Raffaeli conquista un'altra medaglia ai Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella finale al cerchio con 30.500 punti, preceduta soltanto dall'ucraina Taisiia Onofriichuk, nuova campionessa del mondo con 30.700. Bronzo alla tedesca Daria Varfolomeev, terza con 30.400.
Raffaeli non riesce così a confermare il titolo mondiale conquistato un anno fa a Rio de Janeiro, ma aggiunge un altro risultato di prestigio al bronzo ottenuto nel concorso generale, che le ha garantito anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
Più complicata per l'azzurra la finale alla palla, chiusa al quinto posto con 28.450. Nella stessa specialità sfiora invece il podio Tara Dragas, quarta con 28.800, a 350 millesimi dal bronzo. Per l'Italia si chiude così una rassegna iridata positiva, con due medaglie e soprattutto la qualificazione olimpica già in tasca.