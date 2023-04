Ginnastica Ritmica: Sofia Raffaeli vince tutto in Uzbekistan

Sofia Raffaeli sempre più nella storia della ginnastica ritmica. L'azzurra batte record su record trionfando nella Coppa del Mondo in Uzbekistan. L'atleta delle Fiamme Oro riesce nell'impresa di vincere la medaglia d'oro in tutte e quattro le finali di specialità. Dopo aver trionfato nel concorso generale individuale, la campionessa del mondo in carica ha letteralmente dominato le quattro final-eight di cerchio, palla, clavette e nastro. La ginnasta di Chiaravalle non ha lasciato spazio alla concorrenza. Partenza con il cerchio dove è arrivato il primo posto davanti alla tedesca Kolosov. Stesso risultato nella palla, sempre precedendo la portacolori della Germania. A metà dell'opera, Sofia Raffaeli ha stupito anche nelle altre due specialità, con altri due primi posti nelle clavette e al nastro. Per la ginnasta marchigiana, apprezzata anche sul Titano a febbraio come super ospite in occasione della 1° prova del campionato di serie C di Ginnastica Ritmica, cinque medaglie d'oro in totale. Il bottino della “formica atomica”, come è stata soprannominata dalle compagne di squadra, sale così a tredici medaglie dopo tre prove di Coppa del Mondo, tra Grecia, Bulgaria e Uzbekistan. Ottime premesse in vista del gran finale in programma a Milano per il 21/23 luglio.