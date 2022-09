MONDIALI Ginnastica: Sofia Raffaeli è oro anche al nastro

Ginnastica: Sofia Raffaeli è oro anche al nastro.

Sofia Raffaeli è la nuova campionessa del mondo al nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia in Bulgaria. La 18enne azzurra succede alla bielorussa Alina Harnasko, oro a kitakyushu 2021, grazie ad un punteggio di 32.650. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova e bronzo alla slovena Vedeneeva. Si tratta del terzo oro mondiale per la campionessa di Chiaravalle, quarta medaglia personale con il bronzo alle clavette. Quinto piazzamento FGI nella rassegna bulgara, nona medaglia totale nella storia federale.

Impegnata nelle qualificazioni anche la sammarinese Matilde Tamagnini. La portacolori del Titani ha chiuso in 66' posizione nella classifica delle clavette e 71' quella del nastro.



