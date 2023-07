NUOTO Giocatori NBA sempre più ricchi

Il basket NBA è un mondo sempre più ricco dove i giocatori guadagnano sempre di più. I 5 giocatori più pagati di sempre nella storia della Lega sono tutti del presente, eccoli in ordine. Jaylen Brown dei Boston Celtics, Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Desmond Bane dei Memphis Grizzlies, Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers e Lamelo Ball dei Charlotte Hornets. Anche se in questa classifica conta pure il discorso inflazione del denaro che favorisce i numeri degli ultimi anni, si può comunque affermare che i giocatori NBA guadagnano sempre di più perché questi cinque giocatori sono tutti nel pieno della propria attività e tra essi solo Jokic è stato MVP in NBA.E' davvero curioso notare che gli altri quattro guadagnano più di quanto LeBron James abbia mai guadagnato annualmente nei suoi anni d'oro, a conferma del fatto che gli ingaggi stanno lievitando sempre di più e potrebbero ulteriormente salire quando altre grandi stelle di prima grandezza come Antetokounmpo, Doncic ed Embiid faranno il prossimo rinnovo. La NBA è più in salute che mai e sempre essere uscita molto bene dalla crisi dovuta alla pandemia del 2020 - 21 - 22.

Andrea Renzi

