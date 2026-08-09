VOLLEY Giochi del Mediterraneo, Bolzonetti: "L'Italia andrà per una medaglia" La schiacciatrice, già convocata anche in Nazionale maggiore, parla in vista di Taranto, dopo le due amichevoli con Grecia e Svezia disputate a Urbino

Assediata dai tifosi - grandi e piccoli - e sorridente dopo aver sfiorato una vittoria in rimonta contro la Svezia nella seconda amichevole stagionale, Alessia Bolzonetti stabilisce l'obiettivo dell'Italia di pallavolo femminile in vista dei Giochi del Mediterraneo: vincere una medaglia. "È una sensazione bellissima perché già mettere questa maglia è bellissimo, in più vedere tutto questo pubblico che ti elogia è ancora più bello. Quindi sono molto contenta nonostante poi non sia finita proprio al top, però secondo me abbiamo fatto un'ottima figura".

Qui a Urbino avete giocato contro due Nazionali importanti. Ci fai un bilancio di queste due amichevoli di preparazione?

"Per noi erano le prime due amichevoli ufficiali quindi c'era un po' da sciogliere il ghiaccio e devo dire che sono molto contenta perché comunque abbiamo fatto un periodo lungo di preparazione. Adesso che finalmente abbiamo giocato si sono viste cose belle, quindi sono positiva per i Giochi, ecco".

Insomma c'è voglia di prendersi una medaglia?

"Tantissima, dopo quattro mesi e mezzo che lavoriamo, andiamo giù per quello, quindi sono fiduciosa".

Tu e altre ragazze di questa Nazionale B avete vestito anche la maglia della maggiore: il carico di esperienza che portate con voi potrà aiutare questo giovane gruppo nell'obiettivo?

"Per me è stato un grandissimo onore essere chiamata con la nazionale A. È stato bellissimo partecipare, ne faccio molto tesoro e adesso cerco di dare tutto qua, di fare il massimo con questo gruppo, per poter portare a casa una medaglia importante".

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