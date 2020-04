Giochi del Mediterraneo di Orano rinviati al 2022

Giochi del Mediterraneo di Orano rinviati al 2022.

I Giochi del Mediterraneo di Orano 2021, in Algeria, sono stati rinviati di un anno e si disputeranno dunque nel 2022. La decisione è stata presa anche per il rinvio delle Olimpiadi alla prossima estate e della volontà dei Giochi del Mediterraneo di non tenersi nell'anno olimpico.

Sarà la 19esima edizione, mentre la successiva – quella del 2026 – è stata assegnata a Taranto.



