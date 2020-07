Giochi del mediterraneo Orano 2022, è arrivato il patrocinio del Cio

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha annunciato che la XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo sarà organizzata sotto il patrocinio del Comitato olimpico internazionale.

“Un riconoscimento importante per il nostro evento multiculturale, soprattutto in questi tempi così difficili per l'umanità e la comunità sportiva”, si legge nel comunicato del Comitato.

I Giochi, che dovevano svolgersi nel 2021, si terranno, invece, nel 2022 sempre ad Orano in Algeria.

La delegazione olimpica sammarinese occupa il 21esimo posto nel medagliere di tutti i tempi dei Giochi, con 17 medaglie di cui: 3 ori, 9 argenti e 5 bronzi.