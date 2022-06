Giochi del Mediterraneo, quinto giorno dedicato alla ginnastica ed è un trionfo per l'Italia

Nell’ultima giornata del programma dell’artistica a prendersi la medaglia d'oro nel volteggio è stata Asia d’Amato. L’azzurra si è imposta con 13.875 davanti alla francese Morgane Osyssek-Reimer, argento con 13.400, e all’altra italiana Angela Andreoli, bronzo con 13.200. La giornata straordinaria per le azzurre è proseguita con la 19enne di Brembate Giorgia Villa, medaglia d'oro nelle parallele asimmetriche. La bergamasca ha completato l'esercizio senza particolari sbavature. Il trionfo azzurro in questa disciplina è completato dall'argento di Martina Maggio.

Doppietta bianco/rosso/verde, bronzo per la portoghese Martins. L'Italia della ginnastica ha dominato: Martina Maggio ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale. La brianzola ha trionfato in una spettacolare finale all-around, imponendosi al termine di un duello serratissimo con Asia D’Amato, risoltosi soltanto all’ultima rotazione al corpo libero. E altra doppietta azzurra. Grande performance negli uomini di Nicola Bartolini. Con lui l'Italia vince l'oro, mettendosi alle spalle la Turchia, secondo e terzo posto. E chiudiamo con le orizzontali dove il cipriota Georgiou compie un esercizio stratosferico che vale la pena osservare, senza commento. Oro strameritato per lui.