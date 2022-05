CICLISMO Giornata mondiale della bicicletta: tutti in sella il 3 giugno

La Juvenes Ciclismo, il Comitato Memorial Michael Antonelli con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle invitano a partecipare alla Giornata Mondiale della Bicicletta per il giorno Venerdì 3 giugno 2022 alle ore 16.30 al Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli, Parco Laiala di Serravalle.

L’Assemblea Generale dell’ONU ha riconosciuto che la bicicletta stimola la creatività e l’impegno sociale e offre all’utilizzatore una coscienza dell’ambiente sociale e uno strumento per lo sviluppo e un mezzo non solo di trasporto ma anche di accesso all’educazione, alla salute e allo sport. La risoluzione dell’ONU evidenzia che la bicicletta è un simbolo del trasporto sostenibile. La campagna per la creazione di una Giornata Mondiale della Bicicletta è stata il risultato di un’azione condotta dalla European Cyclists’ Federation e dalla World Bicycle Alliance.

