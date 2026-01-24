SCI ALPINO
Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel
Grande risultato per l'Italia nella discesa di Kitzbuehel. Sulla Streif vince Giovanni Franzoni. L'azzurro è protagonista di una grandissima gara con il tempo di 1'52''31. Sul podio, Franzoni precede Marco Odermatt di 7 centesimi e il francese Muzaton di 39. Un momento di grande forma per l'italiano, che dopo il successo in SuperG della scorsa settimana centra una grande vittoria in una delle gare più attese della stagione.
