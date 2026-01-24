SCI ALPINO

Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel

Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel.

Grande risultato per l'Italia nella discesa di Kitzbuehel. Sulla Streif vince Giovanni Franzoni. L'azzurro è protagonista di una grandissima gara con il tempo di 1'52''31. Sul podio, Franzoni precede Marco Odermatt di 7 centesimi e il francese Muzaton di 39. Un momento di grande forma per l'italiano, che dopo il successo in SuperG della scorsa settimana centra una grande vittoria in una delle gare più attese della stagione.

[Banner_Google_ADS]


I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy