CONI Giovanni Malagò "Da due mesi siamo al lavoro per la ripresa dello sport" Il numero 1 del CONI ha parlato del documento per il Governo che rilanci l'attività sportiva.

Tutto lo sport si interroga su come spingere la fase della ripresa delle attività alla luce dello stop legata al Coronavirus. Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato proprio di questo, confermato di essere già da diverso tempo al lavoro: "Sono più di due mesi che lavoriamo per preparare un documento per la ripresa, come chiesto dal Governo. Sono 404 pagine con le richieste specifiche di ogni federazione, ma anche le indicazioni per i divisori, i materiali e un report con la federazione dei medici sportivi. Ci sono i presupposti per la ripresa dell'attività, che è diverso dalla ripresa delle competizioni. Ma senza la prima, non può esserci la seconda".



