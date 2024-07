TOUR DE FRANCE Girmay fa doppietta al Tour

Girmay fa doppietta al Tour.

L'eritreo Binian Girmay brucia Philipsen in volata a Colombey-les-Deux-Eglises e vince la seconda tappa personale in questa edizione del Tour de France dopo quella con arrivo a Torino. Immutata la classifica generale con Tadej Pogacar in maglia gialla con 33 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel.

