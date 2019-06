Giro: Bilbao s'impone in volata, Carapaz vicino al trionfo

L'ultima tappa montana del Giro d'Italia vede Bilbao spuntarla in volata su Landa e Ciccone, mentre alle loro spalle Carapaz marca stretto Nibali e s'avvicina alla conquista definitiva della Maglia Rosa. Sul traguardo in salita di Croce d'Aune, l'ecuadoriano chiude 4° davanti allo Squalo, che nella cronometro conclusiva di domani dovrebbe sfoderare un'impresa per recuperare il 1' 54" di ritardo. Chi non regge il ritmo è Roglic, che perde 50", scivola a 3' 06" dalla vetta e cede il terzo posto della generale a Landa, staccato di 2' 53" da Carapaz.