Giro: cronometro a Ganna, Almeida consolida la Rosa.

Al Giro d'Italia è tempo di cronometro individuale e come da copione trionfa Filippo Ganna. Il fresco campione del mondo di specialità trova il suo terzo successo di tappa conquistando la Conegliano-Valdobbiadene in 42' 40", precedendo di 26" Dennis e di 1' 19" McNulty. Bene anche la maglia rosa Joao Almeida, che col 6° posto guadagna su tutti i principali inseguitori e ora comanda con 56" di vantaggio su Kelderman, unico avversario a stare sotto i 2' da lui. Giornata difficile per Bilbao e per Nibali, che incassa quasi un minuto e mezzo dal portoghese e nella generale ora è staccato di 2' 30".

