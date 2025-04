Giro d'Abruzzo: Oliveira anticipa tutti a Penne. Fiorelli leader della generale

Team Emirates fa doppietta nel Giro d'Abruzzo. Dopo il successo di Alessandro Covi nella prima tappa, a vincere la seconda è il portoghese Ivo Oliveira, ancora in volata, ma staccando di 4" il resto del gruppo. Secondo è Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè), che strappa la Maglia biancoverdeblù di leader della classifica generale proprio a Covi, ora attardato di 2". Terzo classificato sul traguardo di Penne - e adesso terzo anche nella generale - è Marco Brenner, della Tudor Pro Cycling.

"Quasi non ci credo - commenta Oliveira -. Dopo tanti momenti difficili e tanto lavoro per la squadra, sono davvero felice di aver colto l’occasione oggi e portato a casa la vittoria". Messi da parte i traguardi per velocisti, domani toccherà agli scalatori, nella tappa regina di questo Giro d'Abruzzo: 160 km, da San Demetrio ne' Vestini a Roccaraso, con tre ascese e arrivo posto in salita, a 1590 metri sul livello del mare.