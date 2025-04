CICLISMO Giro d'Abruzzo, sotto alla pioggia di Roccaraso la spunta Callejas Finale a sorpresa per la 3a tappa, vinta dal giovane colombiano. Stravolta la classifica generale: ora è leader Zimmermann

Vittoria a sorpresa nella terza giornata del Giro d'Abruzzo: la tappa regina va al colombiano Edison Alejandro Callejas Santos, che trionfa per distacco e in solitaria, mentre Georg Zimmermann è il nuovo leader della classifica generale. Per il ciclista della Petrolike si tratta della prima vittoria di questo calibro, arrivata grazie a uno scatto lanciato a 11 km dal traguardo di Roccaraso, sotto alla pioggia battente. "Abbiamo preparato questa corsa molto bene come squadra e sapevo di essere in buona forma - ha detto Callejas Santos a fine gara -. Questa tappa si adattava davvero alle mie caratteristiche".

Sono 40 i secondi di distacco rifilati al secondo classificato di giornata, lo stesso Zimmermann (Intermarché - Wanty), che ha preceduto David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team), in un arrivo di tappa abbastanza frammentato. Dalla tappa, com'era lecito aspettarsi, è uscita stravolta la classifica generale, fin qui dominata dai velocisti di Team Emirates, che avevano fatto en plein nelle prime due giornate. In Maglia biancoverdeblù c'è Zimmermann, segue De la Cruz a 11", terzo è Pablo Torres (UAE Team Emirates) a 18". Domani la corsa targata Rcs Sport vivrà l'ultimo e decisivo atto: 164 km, da Corropoli a Isola del Gran Sasso, con un percorso movimentato ma senza particolari scalate, anche se l'arrivo sarà in lieve pendenz, e un circuito finale di 60 km da percorrere una sola volta.

