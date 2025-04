Giro d'Abruzzo, vince Zimmermann. L'ultima tappa va Oliveira

Il Giro d'Abruzzo 2025 si chiude con il bis di Ivo Oliveira (Uae Team Emirates), che si prende un'altra delle quattro tappe in programma, e Georg Zimmerman (Intermarché - Wanty) che difende la Maglia biancoverdeblù di leader della classifica, vincendo la corsa. Il portoghese, già trionfatore a Penne, precede tutti pure sul traguardo di Isola del Gran Sasso, battendo Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team) al termine del un testa a testa che ha caratterizzato la lunga fuga di giornata, portata con successo fino all'arrivo. Grazie a questa vittoria, Team Emirates si è preso ben tre delle quattro tappe in programma, lasciando agli avversari solo la terza: per la Uae è il 30° successo del 2025.

Con il gruppo che non ha mai concesso più di 1'30", ma è sempre rimasto a distanza dai fuggitivi, Zimmermann ha approfittato della situazione per consolidare la vetta, raggiunta ieri, chiudendo primo in classifica generale davanti a David De la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) e a Pablo Torres (Uae Team Emirates). Si tratta della sua prima vittoria in una corsa a tappe. "Non so quante corse a tappe ho disputato, ma oggi è davvero un giorno importante per me, è la mia prima vittoria in una classifica generale ed è stupenda - commenta a fine gara -. Sono felice di aver vinto e di averlo fatto in Italia, perché ho corso tanto qui da giovane, quando facevo parte di una squadra austriaca, e ho sempre amato la passione di questo paese per il ciclismo. Il risultato di tappa non mi interessava, contava solo difendere questa bellissima maglia. I miei compagni di squadra sono stati così forti che non ho preso neanche un metro di vento. Hanno realizzato il mio sogno".

Per quanto riguarda le altre maglie, quella ciclamino della classifica a punti è andata a Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè), quella azzurra di leader del Gran premio della montagna a Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) e quella bianca di miglior giovane allo stesso Pablo Torres. La VF Group BardianiCSF-Faizanè ha vinto la classifica a squadre.