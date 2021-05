CICLISMO Giro d'Italia, 11ª tappa: Schmid vince, Bernal guadagna su tutti

Lo svizzero Mauro Schmid ha vinto l'11ª tappa del Giro d'Italia, 162 chilometri da Perugia a Montalcino. Il 21enne ha preceduto in volata Alessandro Covi, per l'ennesimo secondo posto di un ciclista italiano in questa edizione del Giro. E' la nona volta che succede in undici tappe.

Sul traguardo di Montalcino, però, il grande protagonista è Egan Bernal: il colombiano, oltre a conservare la maglia rosa, ha guadagnato su tutti i rivali ed ora ha 45 secondi di vantaggio su Vlasov e 1'12'' su Caruso. Crolla Remco Evenepoel che ora ha oltre due minuti di ritardo da Bernal. Domani il Giro d'Italia tornerà in Romagna con la 12ª tappa: ben 212 chilometri con partenza da Siena e arrivo a Bagno di Romagna.

