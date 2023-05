Giro d'Italia, 11ª tappa: vince Ackermann, Geoghegan Hart si ritira

La tappa più lunga di questo Giro d'Italia – i 219km da Camalore a Tortona – doveva essere, sulla carta, una delle più tranquille e una delle ultime opportunità per i velocisti. E invece in questa corsa ad eliminazione ne fa le spese anche Geoghegan Hart. Il vincitore del 2020 viene coinvolto in una caduta in discesa – così come Roglic e la maglia rosa Thomas – e ha la peggio: il britannico viene caricato su una barella e portato via in ambulanza. Un altro colpo di scena, un'altra defezione per il Giro che perde il terzo della classifica generale. Resta saldamente in rosa invece Geraint Thomas, nonostante lo spavento. 2 secondi di vantaggio su Roglic, 22 su Almeida.

A esultare sul traguardo di Tortona è Pascal Ackermann che torna a vincere al Giro 4 anni dopo l'ultima volta. Successo in volata per il tedesco davanti a Jonathan Milan, protagonista di una rimonta clamorosa dalle retrovie e battuto solo al fotofinish. Tanta Italia in top 10: oltre a Milan ce ne sono altri 4. Domani la carovana rosa va da Bra a Rivoli per la 12^ tappa: collinare nella prima parte, piatta nella seconda prima del circuito finale con la salita al Colle Braida.