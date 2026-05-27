Giro d'italia 17° tappa al danese Valgren

Con una fuga perfetta, tornando protagonista in una grande corsa a tappe dopo anni complicati. Alle sue spalle i big della classifica hanno controllato senza stravolgere gli equilibri, con Jonas Vingegaard che resta saldamente in maglia rosa dopo il dominio mostrato nella tappa di Carì. Per Valgren è un successo che sa di rinascita: il corridore della EF Education-EasyPost ritrova una vittoria di prestigio dopo stagioni segnate da cadute e difficoltà, confermando il suo ritorno ad alti livelli già intravisto alla Tirreno-Adriatico 2026.

Su ottimi livelli anche il giro d'italia di Damiano Caruso sul podio in questa tappa di 202 km. Domani la 18ettesima tappa Fai della Paganella – Pieve di Soligo di 171 km. Tappa interlocutoria prima del gran finale con la Cima Coppi e il passo Giau previsto per venerdi.

















