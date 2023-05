CICLISMO Giro d'Italia, 17ª tappa: doppietta azzurra, Dainese al fotofinish su Milan Doppietta italiana al Giro: Alberto Dainese vince la 17^ tappa in volata davanti a Jonathan Milan. Giornata tranquilla per Thomas che resta in maglia rosa.

Penultima occasione per i velocisti al Giro d'Italia e torna a sventolare il tricolore. Anzi, due nelle prime due posizioni: vince Alberto Dainese al fotofinish su Jonathan Milan. Secondo successo in carriera alla corsa rosa per il corridore veneto, designato dalla DSM come deputato alla volata finale e che non ha tradito le attese. Gran scatto sul traguardo di Caorle e successo per questione di millesimi su Milan a cui non è bastata un'altra rimonta clamorosa per bissare il successo di San Salvo. E' la quarta piazza d'onore in questa edizione per il friulano. E c'è anche un po' di San Marino in questa 17^ tappa: infatti Dainese è uno dei diversi ciclisti residenti sul Titano.

Dopo i fuochi d'artificio sul Monte Bondone, è una giornata tranquilla per i big della classifica con Geraint Thomas che mantiene la maglia rosa con 18 secondi di vantaggio sul portoghese Almeida e 29 sullo sloveno Roglic. Menzione d'onore per Leysen che va in fuga con altri 3 ed è l'ultimo a resistere: il gruppo lo riassorbirà a soli 5km dall'arrivo. Prima della volata che, come detto, premia Dainese su Milan. Terzo Matthews, poi ancora tanta Italia in top 10 con Bonifazio, Consonni, Pasqualon e Oldani. Con la 18^ frazione si torna a salire: ben 5 GPM nei 161km da Oderzo a Val di Zoldo, due di 1^ categoria (Passo della Crosetta e Forcella Cibiana).

