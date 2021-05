Giro d'Italia, 17ª tappa: Martin vince, Bernal ancora in rosa

Daniel Martin ha vinto per distacco la diciassettesima tappa del Giro d'Italia, 193km da Canazei a Sega di Ala. L'irlandese ha fatto la differenza soprattutto sulla salita finale: oltre 11km con una pendenza media del 9.8% e picchi fino al 18%. Non cambia nulla per quanto riguarda la classifica con Egan Bernal sempre in maglia rosa. Il colombiano, però, non è riuscito a reggere il passo nell'ultima parte di gara e Adam Yates ha recuperato 53 secondi portandosi così al terzo posto della generale. Secondo un grandissimo Damiano Caruso, quinto al traguardo alle spalle del miglior italiano di tappa Diego Ulissi.