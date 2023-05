Giro d'Italia, 19ª tappa: Buitrago re del tappone dolomitico, Roglic rosicchia 3" a Thomas

Il tappone dolomitico si colora di giallo, blu e rosso. La bandiera colombiana sventola sulle Tre Cime di Lavaredo, grazie all'impresa di Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain-Victorious riscatta un Giro d'Italia sotto le aspettative imponendosi nella tappa regina di questa edizione numero 106 della corsa rosa. E' il colombiano a prendersi con forza e autorità la vittoria dopo una fuga durata oltre 130km. Seconda posizione per un commovente Derek Gee che si prende 2 traguardi volanti e 3 GPM, tra cui il Passo Tre Croci e soprattutto il Passo Giau – una delle salite storiche del Giro – ma non basta. Nell'ultima ascesa, quella alle Tre Cime di Lavaredo, pendenza media dell'11.7% con picchi fino al 18, il canadese prova a tenere qualche metro di vantaggio ma la rimonta di Buitrago è inesorabile, fino al sorpasso.

Dietro si accende alla fine la lotta tra i big della generale: perde ancora Almeida – sono 40 i secondi regalati nelle due tappe di montagna per il portoghese – mentre si infiamma quella tra Geraint Thomas e Primoz Roglic. Il britannico resta in maglia rosa e, con una bella azione, cerca anche di guadagnare qualcosa. Roglic però non molla e anzi, nella volata finale, rosicchia tre secondi che riducono il distacco. Ora Thomas ha 26 secondi di vantaggio sullo sloveno che dovrà dare il tutto per tutto nella cronoscalata di domani al Monte Lussari. Ultima opportunità prima del gran finale a Roma. Sorride anche Damiano Caruso che torna quarto in classifica, scavalcando Dunbar.