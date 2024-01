CICLISMO Giro d'Italia 2024 a 100 giorni dal via La 13' tappa con partenza da Riccione e arrivo a Centro.

Cento giorni al Giro d'Italia 2024. La Corsa Rosa scatterà il prossimo 4 maggio e per la quarta volta partirà dal Piemonte. Il Giro terminerà il 26 maggio dopo 3321 km e 42900 metri di dislivello. Saranno 40 le città ad ospitare le 21 tappe 2024. Per celebrare il countdown sono stati illuminati di rosa i monumenti e i luoghi simbolo. Sarà un'edizione che conterà al via per la prima volta anche di Tadej Pogacar. Il giro arriverà anche in Emilia Romagna con la 13^ tappa con partenza da Riccione e arrivo a Cento.

