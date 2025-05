CICLISMO Giro d'Italia, 2ª tappa: Tarling conquista la crono di Tirana, Roglic in maglia rosa

Giro d'Italia, 2ª tappa: Tarling conquista la crono di Tirana, Roglic in maglia rosa.

Joshua Tarling vince la seconda tappa del Giro d'Italia, la cronometro da 13.7km con partenza e arrivo a Tirana. Il britannico, il più giovane di sempre a vincere una crono al Giro, si impone con un secondo di vantaggio su Primoz Roglic. A sua volta lo sloveno strappa la maglia rosa a Pedersen, per un solo secondo. Il migliore degli italiani è Edoardo Affini, quarto. Domenica in programma l'ultima tappa in Albania: 160km da Valona a Valona.

