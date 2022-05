CICLISMO Giro d'Italia, 3ª tappa: Cavendish fa 160 in carriera Il britannico della Quick Step regola in volata Demare e Gaviria conquistando la terza tappa del Giro, la sua sedicesima vittoria nella corsa rosa. Mathieu van der Poel sempre leader della generale. Oggi giornata di riposo, domani si scala l'Etna.

Giro d'Italia, 3ª tappa: Cavendish fa 160 in carriera.

Nonostante le 37 candeline da spegnere tra qualche settimana, Mark Cavendish è ancora il re delle volate. Con lo sprint di Balatonfured nella terza tappa del Giro d'Italia, Cannonball aggiorna le sue statistiche: 160 vittorie in carriera (il quinto di sempre), 53 nei Grandi Giri (il secondo della storia) e 16 nella corsa rosa. L'ultima, come detto, conquistata in terra ungherese regolando nello sprint finale Arnaud Demare e Fernando Gaviria che nulla hanno potuto contro il britannico della Quick Step. Il grande deluso è Caleb Ewan, favorito alla vigilia, che è solo 8° dopo aver sicuramente patito i postumi della caduta della prima tappa.

Nessun stravolgimento in classifica con Mathieu van der Poel sempre in maglia rosa con 11 secondi di vantaggio su Simon Yates e 16 su Tom Dumolin. Capitolo italiani: nella generale il migliore è Matteo Sobrero, quarto a 24'', nella frazione è l'italo-polacco Jakub Mareczko 5° davanti a Consonni 7° e Dainese 9°. Medaglia d'onore anche per Filippo Tagliani e Mattia Bais che, dopo la tappa di Visegrad, sono andati in fuga anche qui assieme a Samuele Rivi e riassorbiti a 28km dal traguardo. Oggi giornata di riposo per la carovana del Giro d'Italia che lascia l'Ungheria e rientra in patria, partendo dalla Sicilia. Quarta tappa montuosa con i 172km da Avola all'Etna.

