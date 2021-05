Giro d'Italia: a Cattolica vince Ewan, Landa si ritira

In Romagna è lo sprint a decidere la quinta frazione del Giro d'Italia 2021. La tappa di 177 km da Modena a Cattolica la vince Caleb Ewan. L'australiano vince in volata davanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Una frazione segnate anche da diverse cadute, la prima a 15 km dall'arrivo che ha visto vittima Sivakov. Il russo è costretto al ritiro per la rottura della clavicola. Stesso destino per Filippo Fiorelli, la sua caduta coinvolge Roger Kluge. Non è finita perché a 5 km dal traguardo è Mikel Landa a finire sull'asfalto. Dombrowski si scontra con un addetto alla segnalazione nei pressi di uno spartitraffico e la sua bici va a falciare quella dello spagnolo della Bahrain. Una caduta che comporta la rottura della clavicole e diverse costole, con Giro già concluso. Sul traguardo di Cattolica, Caleb Ewan brucia allo sprint Nizzolo. Alessandro De Marchi conserva la maglia gialla. Oggi la sesta tappa di 160 km da Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. Giornata impegnativa con 3600 metri di dislivello e ultima salita di 15 km.