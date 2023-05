Giro d'Italia: a Fossombrone vince Ben Healy, Leknessund sempre leader.

Al via dell'ottava tappa del Giro d'Italia non c'è Filippo Ganna, l'italiano è positivo al Covid ed è costretto al ritiro. La Terni – Fossombrone si apre così. Dall'Umbria alle Marche, la frazione di oggi vede grande dominatore l'irlandese Ben Healy che taglia il traguardo a braccia alzate davanti a Derek Gee e Filippo Zana. Healy va in fuga e riesce a resistere al tentativo di rientro degli avversari difendendosi alla grande sulla salita dei Cappuccini. Un successo netto arrivato con 1'49 di vantaggio su Derek Gee.

Tra gli inseguitori non mancano scintille, con Primoz Roglic a tentare primo l'attacco e Remco Evenepoel a cercare di tenere il passo. Nella bagarre ci sono anche Hart e Thomas, uomini di classifica che accendono la tappa numero otto. La maglia rosa resta sulle spalle di Andreas Leknessund. Il norvegese resta leader con 8 secondi di vantaggio su Evenepoel, che a sua volta perde 14 secondi da Roglic. Al terzo posto c'è infatti lo sloveno della Jumbo-Visma, a 38" da Leknessund, con Joao Almeida a 40''. La prima settimana del Giro d'Italia si chiude domani con una crono tutta romagnola, da Savignano sul Rubicone a Cesena di 35 km.