GIRO D'ITALIA 2022 Giro d'Italia: a Potenza vince Bouwman, Lopez sempre leader

Giro d'Italia: a Potenza vince Bouwman, Lopez sempre leader.

L'olandese Koen Bouwman ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia, la Diamante-Potenza di 196 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Bauke Mollema e Davide Formolo, staccati di 2 secondi. In classifica generale resta in maglia rosa il giovane spagnolo Juan Pedro Lopez con un vantaggio di 38'' su Lennard Kämna e 58'' sull'estone Rein Taaramae. Domani l'ottava tappa a Napoli per un circuito impegnativo di 153 km, prima dei 5 mila metri di dislivello dell'Isernia - Blockhaus di domenica.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: