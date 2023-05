Giro d'Italia: a Roma l'ultimo acuto di Cavendish e il trionfo di Roglic

La passerella romana non conta per la classifica ma riesce comunque a emozionare, regalando l'ultimo acuto di Mark Cavendish. Il 38enne velocista britannico – all'ultimo anno di una straordinaria carriera – si congeda dal Giro d'Italia alla sua maniera, imponendosi allo sprint sui Fori Imperiali. Battuti Kirsch e Fiorelli per quello che, a 15 anni dal primo, è il suo successo di tappa n°17 alla Corsa Rosa. Il resto è roba di ieri, col colpaccio di Roglic sulla cronoscalata di Monte Lussari valsogli sorpasso su Thomas, maglia e primo Giro d'Italia in bacheca. E oggi, per le vie di Roma, lo sfoggio della rosa, indossata solo per una tappa, solo in quella che conta davvero. Thomas e Almeida – che ha la maglia bianca di miglior giovane - completano il podio e subito dopo c'è Damiano Caruso, quarto e migliore degli italiani. L'altro risultato di rilievo è la maglia ciclamino di Jonathan Milan, che oltre alla classifica a punti si è preso anche la frazione con traguardo a San Salvo. Una delle quattro tappe vinte da un azzurro, cui si aggiungono quelle firmate da Davide Bais, Alberto Dainese e Filippo Zana. Pinot si prende la maglia azzurra degli scalatori, la Bahrain Victorius primeggia nella classifica a squadre.