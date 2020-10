Giro d'Italia: Alex Dowsett vince in solitaria l'ottava tappa

Il britannico Alex Dowsett ha vinto per distacco l'8° tappa del Giro d'Italia da Giovinazzo a Vieste lunga 200 Km. Per Dowsett si tratta del secondo successo in carriera nella corsa rosa. Il gruppo giunto con oltre 12 minuti di ritardo non ha stravolto le gerarchie. Il portoghese Joao Almeida resta in maglia rosa. Da segnalare che in mattinata non aveva preso il via Simon Yates, positivo al test sul Covid 19. Domani in programma la tappa appenninica da San Salvo a Roccaraso 208 Km. con un dislivello di oltre 4000 metri.