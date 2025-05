CICLISMO Giro d'Italia, ancora Pedersen in volata: tappa e Maglia rosa Il danese vince anche nella terza giornata, di nuovo allo sprint, scalzando Roglic. Sei italiani in top 10

È ancora Mads Pedersen il dominatore delle volate al Giro d'Italia. A Valona, nella terza e ultima delle tappe di apertura disputate in Albania, il danese ottiene il secondo successo e si riprende la Maglia rosa. In una giornata che ha visto gli italiani protagonisti, pur senza vittoria, la fuga è orchestrata da Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao. Al loro inseguimento, nella seconda parte del percorso, si getta un gruppo contenente Pedersen e la Maglia rosa, Primoz Roglic. L'aggancio arriva a 15 km dal traguardo e nel finale la Lidl-Trek si comporta da macchina perfetta: come nella tappa inaugurale, Giulio Ciccone e Mathias Vacek lanciano la volata, il danese, oggi in Maglia ciclamino, concretizza, scalzando Roglic dalla vetta grazie ai secondi di abbuono per il vincitore.

Secondo, terzo e quarto, arrivati praticamente appaiati, sono Corbin Strong, Orluis Aular e Brandon Rivera. In top 10 ci sono però sei italiani, dalla quinta alla decima posizione: Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Stefano Oldani (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r La Mondiale), Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF Faizanè), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF Faizanè) e Christian Scaroni (XDS Astana).

Stanotte il Giro si trasferirà in Puglia, dove martedì partirà la prima delle tappe italiane: 189 chilometri, da Alberobello a Lecce, un percorso pianeggiante con un solo breve strappo, a Putignano, e ancora una volta favorevole a un arrivo in volata.

