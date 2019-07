Giro d'Italia: Banks vince l'ottava tappa. Paladin, terza, entra nella top 10

Un successo che non sconvolge la classifica generale, ma certamente dà grande soddisfazione a Elizabeth Banks che completa la tappa in 3.38'17'', seguita dalla compagna di squadra Leah Thomas e dalla veneta Soraya Paladin, che con questa prestazione ottiene il settimo posto nella classifica generale. Il gruppo arriva con quasi tre minuti di ritardo trainato da Marianne Vos, ma la maglia rosa rimane proprietà di Annemiek Van Vleuten, che mantiene il vantaggio di quattro minuti sulle inseguitrici, pur non essendo arrivata neanche tra le prime 10. La Banks ha staccato le compagne di fuga a circa 10 chilometri dall'arrivo, e una volta ottenuta la testa della corsa ha tagliato il traguardo per prima sotto la pioggia di Maniago. Domani la penultima tappa del Giro, con partenza da Gemona e arrivo in salita sull'altopiano del Montasio, l'ideale per una scalatrice come Van Vleuten che potrebbe già festeggiare la vittoria del Giro al termine della tappa, magari con un pezzo di formaggio e un bicchiere di Merlot.