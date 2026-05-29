Giro d'Italia: capolavoro Kuss nella tappa regina, Vingegaard in controllo

Il 109° Giro d'Italia non vedrà un en plein di montagna firmato Jonas Vingegaard, che non riesce a prendersi la tappa regina, ma il successo tra le alture resta sempre in casa Visma | Lease a Bike. A trionfare nella terzultima giornata è il suo compagno di squadra Sepp Kuss. Il vincitore della Vuelta a Espana 2023 trova il primo successo della carriera nella Corsa rosa con uno scatto irresistibile negli ultimi chilometri, che gli permette di sverniciare Giulio Ciccone - fin lì protagonista indiscusso - e di ottenere una vittoria nell'unico dei tre grandi giri in cui ancora non aveva lasciato il segno.

La tappa più dura di quest'edizione si è svolta tutta in provincia di Belluno, con partenza a Feltre, traguardo ad Alleghe e ben sei gran premi della montagna, arrivo compreso. Davanti a tutti, dalla prima salita all'ultima, è rimasto Ciccone, che aveva una sola missione: prendersi la vetta della classifica scalatori. Fino al quarto gran premio della montagna, il suo piano non ha avuto intoppi e proprio sul Passo Giau, la Cima Coppi di questo Giro, è riuscito nel proprio intento.

L'unico contrattempo l'ha incontrato nel penultimo Gpm, quando Rubio, in quel momento suo compagno di fuga, è scattato a sorpresa e gli ha soffiato il traguardo di montagna. Una mossa che l'ha fatto infuriare, visto che i due si erano promessi di non attaccarsi. E così, Ciccone ha risposto scappando in discesa, distanziando tutti di oltre un minuto e attaccando in solitaria la salita di Alleghe.

Tuttavia, mentre la Maglia rosa controllava l'andamento della tappa, da dietro è arrivato come un treno Kuss, che l'ha passato senza chiedere permesso ai due chilometri all'arrivo, per poi chiudere da solo. Ciccone è comunque riuscito a tenere quanto meno il terzo posto, lasciando il secondo al proprio capitano, Derek Gee.

Tranquilla quinta posizione per Vingegaard, che mantiene 4'03" di vantaggio in classifica generale su Felix Gall e 5'04" su Jay Hindley, ora terzo al posto di Thymen Arensman, il vero sconfitto della giornata. Una situazione che permette al danese di mantenere il totale controllo sulla corsa, alla vigilia della tappa decisiva, quella con arrivo a Piancavallo, prima della passerella finale di Roma.







