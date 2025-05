CICLISMO Giro d'Italia: Carapaz si rifà sotto in montagna, Del Toro ancora in rosa L'ecuadoregno scatta a 9 km dall'arrivo e vince l'11 tappa, sugli appennino. Il messicano è secondo e allunga sugli altri avversari

Richard Carapaz azzecca l'azione giusta a Castelnovo ne' Monti e prova a rientrare nella lotta per la Maglia rosa. Dopo una cronometro complicatissima, che l'aveva fatto sprofondare a oltre 2 minuti da Isaac Del Toro in classifica generale, l'ecuadoregno si riprende alla grande nell'undicesima tappa facendo quello che sa fare meglio, domare le montagne. In rosa rimane Del Toro, che vince lo sprint per la seconda posizione e, al di fuori di Carapaz stesso, guadagna qualcosa su tutti gli avversari grazie ai sei secondi di abbuono ottenuti.

Con il ritorno sui monti, arriva anche una delle salite più iconiche e dure del Giro, San Pellegrino in Alpe, al confine tra Toscna ed Emilia-Romagna. A prendersi il Gpm è un ottimo Lorenzo Fortunato. Poi l'azione dei fuggitivi prosegue con insistenza fino a quando, sulle ultime rampe, Mads Pedersen aumenta il ritmo e lancia l'inseguimento del gruppo. Un inseguimento che va a segno a nove chilometri dal via e, proprio al momento dell'aggancio, Carapaz saluta a tutti, stacca il resto del plotone e arriva fino al traguardo. Dietro, il gruppo si fraziona, ma gli uomini di classifica tengono e nell'importante volata per il secondo posto, Del Toro brucia tutti senza fatica, prendendosi l'abbuono.

Alla fine, Carapaz recupera una decina di secondi, salendo in sesta posizione, a 1'56" da Del Toro. Tiene bene Antonio Tiberi, ancora terzo, a 1'07", seguono Simon Yates a 1'09" e Primoz Roglic a 1'24". Giulio Ciccone, oggi terzo, va in settima posizione, a 2'09". Adesso arriva una serie di tre tappe più morbide, prima dell'inizio dei tapponi di montagna del nord-est. Si comincia, domani, con la Modena - Viadana, 172 km con tracciato e arrivo favorevoli ai velocisti.



