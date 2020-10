Giro d'Italia: Cesenatico al centro della 12^ tappa

La tappa di oggi, la numero 12 del Giro d'Italia, è tutta costruita intorno a Cesenatico, paese di Marco Pantani. "Io ci sarò, alla partenza e all'arrivo. Con un gran dolore nel cuore", dice all'ANSA la madre del Pirata, Tonina Belletti. "Certamente è sempre una sofferenza per me, anche se mi sto avvicinando un po' al Giro, perché non è il Giro che ha fatto male a Marco, ma le persone. Lui amava questo sport", prosegue mamma Tonina, che martedì ha inaugurato insieme al sindaco di Cesenatico le due biglie giganti dedicate al campione sul lungomare, una rosa e una gialla, per ricordare l'estate del 1998 della storica doppietta Giro-Tour.

Il gruppo oggi percorre le colline romagnole, i saliscendi della 'Nove Colli', classica delle Gran Fondo amatoriali.