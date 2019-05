Giro d'Italia: Ciccone prende il Mortirolo, Carapaz tiene la Rosa. Nibali supera Roglic

La tappa del Mortirolo prometteva spettacolo e così è stato. Ciccone vince allo sprint su Hirt al termine di una fuga partita proprio sulle salite del valico. Ma il grande protagonista è Nibali, che pur non strappando la Rosa a Carapaz mette la freccia sul suo grande rivale, Roglic. Lo Squalo parte con 1' di ritardo sullo sloveno e arriva con 22” di vantaggio, frutto di uno strappo a 34 km dal traguardo al quale l'alfiere della Jumbo non riesce a replicare. Chi invece non si stacca è Carapaz, che mantiene 1' 47” tra sé e il siciliano.