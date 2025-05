CICLISMO Giro d'Italia, Denz vince in solitaria a Maderno. Invariata la generale Il tedesco prende in contropiede i fuggitivi e trova il terzo successo in carriera nella Corsa rosa. Del Toro ancora in testa, domani le Alpi

Nico Denz vince la 18a tappa del Giro d'Italia in solitaria, conquistando il terzo successo della carriera nella corsa. Il tedesco ha attaccato intorno ai 15 km all'arrivo, prendendo in contropiede gli altri fuggitivi e staccando tutti. Isaac Del Toro rimane in Maglia rosa, invariati i distacchi in classifica generale, con Simon Yates a 41" e Richard Carapaz a 51". Domani e dopodomani i due tapponi alpini che decideranno la corsa.

