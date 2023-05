CICLISMO Giro d'Italia, Denz vince in volata a Rivoli Il tedesco prevale su Skujins e Berwick, Thomas resta in Rosa.

Come ieri a Tortona, sul traguardo di Rivoli batte bandiera tedesca. Da Ackermann a Nico Denz che vince in volata su Toms Skujins e con 3” su Sebastian Berwick, a coronamento di una tappa 12 che i tre hanno condotto praticamente da principio a fine. Alla vigilia delle montagne – domani ci sono Gran San Bernardo, Croix de Coeur e arrivo in salita a Crans Montana - la generale resta com'era: Geraint Thomas si conferma in Rosa con 2” su Primoz Roglic, 22” su Joao Almeida e 35” su Andreas Leknessund, mentre Damiano Caruso è 5° a 1' 28”. Collina e pianura nei primi 2/3 dei 185 km da Bra a Rivoli, fase nella quale davanti c'è uno sterminato plotone di 30 ciclisti. A dare la scossa è la fiammata di Battistella, esauritosi in un attacco che lancia la fuga di Denz, Berwick, Tonelli e Skujins. Quest'ultimo va a sua volta in offensiva sul circuito del Colle Braida e fa saltare pure l'azzurro, creando così il terzetto che andrà a giocarsela fino in fondo. Al dunque Berwick perde la scia e Denz viceversa ha quel qualcosa in più per prevalere sul lettone e far sua la volata.

