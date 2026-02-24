Giro d'Italia, ecco le squadre. Ci saranno Bernal, Almeida e Carapaz

Saranno Bardiani Csf 7 Saber, Team Polti Visitmalta e Unibet Rose Rockets le tre squadre invitate a partecipare al prossimo Giro d'Italia, il numero 109. Rcs Sport ha così distribuito le wild card a propria disposizione, completando l'elenco delle 23 che partiranno dalla Bulgaria il 9 maggio.

Presenti, come sempre, le migliori 18 squadre Uci WorldTeams: Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Decathlon Cma Cgm Team, Ef Education - Easypost, Groupama-Fdj United, Ineos Grenadier, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar Team, Red Bull - Bora - Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco Alula, Team Picninc Postnl, Team Visma | Lease a Bike, Uae Team Emirates Xrg Uno-X Mobility, Xds Astana Team e la nuova Nsn Cycling Team, l'ex Israel - Premier Tech, rifondata a fine 2025 dopo le proteste che hanno caratterizzato tutta la sua annata sportiva, legate alla guerra a Gaza, che avevano indotto la Premier Tech a sospendere la sponsorizzazione e i vertici a cambiare sede e nome alla squadra.

Infine, i due Uci ProTeams qualificati in base alla classifica 2025 sono la Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team e l'ambiziosa Tudor Pro Cycling Team di Fabian Cancellara.

Qualche nome di livello è già stato annunciato tra i partecipanti, come Almeida, Bernal, Carapaz e Landa, così come alcuni italiani, da Ganna a Milan, da Pellizzari a Ciccone. Ci sarà però ancora da attendere prima di avere il parco partenti completo, l'unica certezza è che non ci sarà la Maglia rosa in carica, Simon Yates che ha annunciato a sorpresa il ritiro dalle corse durante l'inverno.







