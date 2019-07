Giro d'Italia femminile, 3ª tappa: Vos concede il bis

La terza tappa del Giro Rosa riserva un finale crudele per l'australiana Lucy Kennedy. Nel primo arrivo in salita a Piedicavallo la 30enne della Mitchelton-Scott cerca di trovare l'azione decisiva ad 1.5km dal traguardo e sembra riuscirsi quando si stacca dal gruppo e guadagna qualche secondo per assicurarsi la vittoria di tappa. E' qui che, però, subentra la parte crudele della storia: la Kennedy è sfinita a 50 metri dal traguardo, alza le mani per esultare ma proprio in quel momento viene superata ad alta velocità da Marianne Vos che si aggiudica la tappa e concede il bis dopo il successo di Viù. Sul podio con l'olandese anche Ludwig e Moolman mentre Soraya Paladin del team “Alè Cipollini” si conferma ancora una volta la migliore italiana con il settimo posto.

Capitolo maglia rosa: Katarzyna Niewiadoma rimane ancora leader con 20 secondi sulla Ludwig e 25 proprio sulla Vos. Carovana ora pronta ad affrontare la quarta tappa: 100km da Lissone a Carate Brianza.