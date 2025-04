Giro d'Italia, l'ultima tappa sarà dedicata a papa Francesco

L’ultima tappa del Giro d’Italia, in programma domenica 1 giugno, sarà dedicata a papa Francesco. La corsa transiterà da Città del Vaticano e terminerà davanti al Circo Massimo. Un passaggio fortemente voluto dal pontefice, nell’anno del Giubileo, che il Vaticano sta supportando anche in questi giorni. La frazione di chiusura attraverserà i Giardini vaticani uscendo dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, in fase di trasferimento, mentre il ritrovo di partenza sarà alle Terme di Caracalla. La tappa sarà lunga 143 chilometri, con 8 giri finali di circuito nel centro cittadino. Per la settima volta nella propria storia, il Giro d’Italia terminerà a Roma, la terza consecutiva. La corsa comincerà venerdì 9 maggio a Durazzo, con tre tappe in Albania, prima del trasferimento in Italia e della tappa da Alberobello a Lecce.